На Сумы движется вражеская техника, есть угроза уличных боев, - ОГА

На город Сумы направляется вражеская техника российского оккупанта. В администрации призвали приготовиться.

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Чиновник обнародовал оперативную информацию по состоянию на 15:00 28 февраля:

"Сумы. Со стороны Харьковской и Роменской к городу направляется вражеская техника. Есть угроза уличных боев!" - написал он.

Председатель ОГА предупредил горожан быть осторожными, находиться в безопасном месте дома, подальше от окон.

Напомним, что Сумы и область - одни из самых "горячих" точек Украины начиная с 24 февраля, когда российские оккупационные войска вторглись на территорию нашей страны. Уличные бои в городе происходят ежедневно.