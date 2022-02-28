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На Сумы движется вражеская техника, есть угроза уличных боев, - ОГА

Новина українською →
Сумы, Понедельник 28 февраля 2022 15:28
На Сумы движется вражеская техника, есть угроза уличных боев, - ОГА Фото: на Сумы направляется вражеская техника (facebook.com/mod/mil/rus)
Автор: Светлана Мащенко

На город Сумы направляется вражеская техника российского оккупанта. В администрации призвали приготовиться.

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Чиновник обнародовал оперативную информацию по состоянию на 15:00 28 февраля:

"Сумы. Со стороны Харьковской и Роменской к городу направляется вражеская техника. Есть угроза уличных боев!" - написал он.

Председатель ОГА предупредил горожан быть осторожными, находиться в безопасном месте дома, подальше от окон.

Напомним, что Сумы и область - одни из самых "горячих" точек Украины начиная с 24 февраля, когда российские оккупационные войска вторглись на территорию нашей страны. Уличные бои в городе происходят ежедневно.

Ранее мы писали, что мэр Ахтырки предупредил о том, что мародеров будут жестоко наказывать, а также назвал время комендантского часа.

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