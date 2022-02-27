В Сумах продолжаются уличные бои, людей просят не подходить к окнам
На улицах Сум продолжаются уличные бои. Администрация настойчиво просит жителей города оставаться дома и не подходить к окнам
Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Чиновник отчитался по ситуации в городе на 17:50.
"Градов, ураганов вокруг города нет. В городе находится военная техника. Продолжаются уличные бои. Не выходите на улицы", - сообщил Живицкий.
Председатель ОГА рассказал, что надо делать, если слышите выстрелы рядом.
"Военная администрация советует находиться дома, подальше от окон. Когда слышите выстрелы рядом, на своей улице - стоит прятаться в ванной, на полу. Или в других безопасных местах дома", - добавил Живицкий.
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