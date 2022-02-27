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В Сумах продолжаются уличные бои, людей просят не подходить к окнам

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Сумы, Воскресенье 27 февраля 2022 18:09
В Сумах продолжаются уличные бои, людей просят не подходить к окнам Фото: В Сумах продолжаются уличные бои (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Светлана Мащенко

На улицах Сум продолжаются уличные бои. Администрация настойчиво просит жителей города оставаться дома и не подходить к окнам

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Чиновник отчитался по ситуации в городе на 17:50.

"Градов, ураганов вокруг города нет. В городе находится военная техника. Продолжаются уличные бои. Не выходите на улицы", - сообщил Живицкий.

Председатель ОГА рассказал, что надо делать, если слышите выстрелы рядом.

"Военная администрация советует находиться дома, подальше от окон. Когда слышите выстрелы рядом, на своей улице - стоит прятаться в ванной, на полу. Или в других безопасных местах дома", - добавил Живицкий.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине идет настоящая народная война.

А министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что, к сожалению, с момента начала вторжения войск РФ на территорию Украины погибло 16 детей.

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