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На Суми прямує ворожа техніка, є загроза вуличних боїв, - голова ОДА

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Суми, Понеділок 28 лютого 2022 15:28
На Суми прямує ворожа техніка, є загроза вуличних боїв, - голова ОДА Фото: На Суми прямує ворожа техніка (facebook.com/mod/mil/rus)
Автор: Світлана Мащенко

На місто Суми прямує ворожа техніка російського окупанта. В адміністрації закликали приготуватися.

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Чиновник оприлюднив оперативну інформацію станом на 15:00 28 лютого:

"Суми. Зі сторони Харківської та Роменської до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв!" - написав він.

Голова ОДА попередив містян бути обережними, перебувати в безпечному місці будинку, подалі від вікон.

Нагадаємо, що Суми і область - одні за "найгарячіших" точок України починаючи з 24 лютого, коли російські окупаційні війська вторглися на територію нашої країни. Вуличні бої в місті відбуваються щодня.

Раніше ми писали, що мер Охтирки попередив про те, що мародерів будуть жорстоко карати, а також назвав час комендантської години.

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