На Суми прямує ворожа техніка, є загроза вуличних боїв, - голова ОДА
На місто Суми прямує ворожа техніка російського окупанта. В адміністрації закликали приготуватися.
Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Чиновник оприлюднив оперативну інформацію станом на 15:00 28 лютого:
"Суми. Зі сторони Харківської та Роменської до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв!" - написав він.
Голова ОДА попередив містян бути обережними, перебувати в безпечному місці будинку, подалі від вікон.
Нагадаємо, що Суми і область - одні за "найгарячіших" точок України починаючи з 24 лютого, коли російські окупаційні війська вторглися на територію нашої країни. Вуличні бої в місті відбуваються щодня.
Раніше ми писали, що мер Охтирки попередив про те, що мародерів будуть жорстоко карати, а також назвав час комендантської години.