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Сумскую область освободили от оккупантов, но ее еще необходимо разминировать, - Живицкий

Фото: саперы занимаются разминированием (t.me/dsns_telegram)
Автор: Роман Мирончук

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что область полностью освободили от российских оккупантов, но ее еще необходимо разминировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в Facebook.

"Территория области свободна от оккупантов, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", - написал глава Сумской ОГА.

При этом Живицкий предупредил украинцев о том, что на территории еще небезопасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.

"Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок оккупантов! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил Живицкий.

Напомним, Живицкий рассказал о ситуации в Сумской области и назвал наиболее пострадавшие общины.

Ранее в Сумской области обнаружили троих замученных мирных жителей.

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