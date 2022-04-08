Сумскую область освободили от оккупантов, но ее еще необходимо разминировать, - Живицкий

"Территория области свободна от оккупантов, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", - написал глава Сумской ОГА.

При этом Живицкий предупредил украинцев о том, что на территории еще небезопасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.

"Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок оккупантов! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил Живицкий.