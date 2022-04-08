Сумську область звільнили від окупантів, але її ще необхідно розмінувати, - Живицький

"Територія області вільна від окупантів, так що, якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі", - написав голова Сумської ОДА.

При цьому Живицький попередив українців про те, що на території ще небезпечно. Російські військові залишили дуже багато замінованих ділянок, які ще не перевірили.

"Не з'їжджайте на узбіччях і не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки або місць стоянок окупантів! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - додав Живицький.