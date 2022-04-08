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Сумську область звільнили від окупантів, але її ще необхідно розмінувати, - Живицький

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П'ятниця 08 квітня 2022 06:13
Сумську область звільнили від окупантів, але її ще необхідно розмінувати, - Живицький Фото: сапери займаються розмінуванням (t.me/dsns_telegram)
Автор: Роман Мирончук

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що область повністю звільнили від російських окупантів, але її ще необхідно розмінувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицького в Facebook.

"Територія області вільна від окупантів, так що, якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі", - написав голова Сумської ОДА.

При цьому Живицький попередив українців про те, що на території ще небезпечно. Російські військові залишили дуже багато замінованих ділянок, які ще не перевірили.

"Не з'їжджайте на узбіччях і не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки або місць стоянок окупантів! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - додав Живицький.

Нагадаємо, Живицький розповів про ситуацію в Сумській області і назвав найбільш постраждалі громади.

Раніше в Сумській області виявили трьох закатованих мирних жителів.

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