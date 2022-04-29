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Сумську область знову обстріляли з території РФ. Ворог випустив понад 30 мін

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Сумська область, П'ятниця 29 квітня 2022 11:51
Сумську область знову обстріляли з території РФ. Ворог випустив понад 30 мін Фото: Сумську область знову обстріляли з території РФ (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зі своєї території зранку 29 квітня знову обстріляла Сумську область. Ворожі сили випустили понад 30 мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище", - йдеться у повідомленні.

Ворожі снаряди влучили на роздоріжжя між трьома селами Шосткинського району. Під час іншого обстрілу міни вибухнули на околиці одного з цих сіл.

Нагадаємо, 27 квітня російська армія обстріляла Сумську область зі своєї території. За пів години зафіксували понад 50 "прильотів".

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