Сумскую область снова обстреляли из России. За полчаса более полусотни прилетов

Российские оккупанты лишь за пол часа запустили в сторону Сумской области более полусотни снарядов. Потери среди местных пока уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов по нашей территории за последние полчаса. Потери уточняются", - написал Живицкий.

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