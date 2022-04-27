Сумську область знову обстріляли з Росії. За півгодини понад півсотні прильотів

Російські окупанти лише за пів години запустили в сторону Сумської області більше півсотні снарядів. Втрати серед місцевих наразі уточнюються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Ворог відкрив вогонь по території Есманської громади.
"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів по нашій території за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав Живицький.
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