Над Сумською областю ППО вразила російську ракету

"Сьогодні вранці, 29 травня у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними ОВА, наслідки атаки росіян уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Вибух в Сумській області

Вночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Повідомлялось про вибух.

Зокрема, обстрілів зазнали Шалигінська громада та місто Конотоп.

У Шалигінській громаді був обстріл із стрілецької зброї, а Конотоп зазнав ракетного удару.

Ситуація у Сумській області

Російські війська можуть готуватись до відкриття нового фронту на півночі України. Зокрема, росіяни тримають свої підрозділи поблизу кордону із Сумською областю.

Зокрема, президент Володимир Зеленський розповідав, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною і готують наступ у 90 кілометрах на північний захід від Харкова. Раніше експерт для РБК-Україна розповів більш детальніше, де саме може з'явитися новий північний фронт.

Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв. Про те, як українські солдати захищають Сумську область від потенційного російського вторгнення і що зараз відбувається в прикордонні - у репортажі РБК-Україна з передових позицій ЗСУ.