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Над Сумской областью ПВО поразила российскую ракету

Фото: ПВО сбила российскую ракету над Сумской областью 29 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 мая, в Сумской области украинская ПВО сбила российскую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня утром, 29 мая, в небе над Сумской областью Силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Взрыв в Сумской области

Ночью и утром россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Сообщалось о взрыве.

В частности, обстрелы получили Шалыгинская община и город Конотоп.

В Шалыгинской общине был обстрел из стрелкового оружия, а Конотоп оказался под ракетным ударом.

Ситуация в Сумской области 

Российские войска могут готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. В частности, россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью.

В частности, президент Владимир Зеленский рассказывал, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной и готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова. Ранее эксперт для РБК-Украина более детально рассказал, где именно может появиться новый северный фронт.

 В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям. О том, как украинские солдаты защищают Сумскую область от потенциального российского вторжения и что сейчас происходит в пограничье – в репортаже РБК-Украина с передовых позиций ВСУ.

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Сумская область