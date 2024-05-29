Над Сумской областью ПВО поразила российскую ракету

В среду, 29 мая, в Сумской области украинская ПВО сбила российскую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня утром, 29 мая, в небе над Сумской областью Силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются. Предварительно, без пострадавших.
Ночью и утром россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Сообщалось о взрыве.
В частности, обстрелы получили Шалыгинская община и город Конотоп.
В Шалыгинской общине был обстрел из стрелкового оружия, а Конотоп оказался под ракетным ударом.
Российские войска могут готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. В частности, россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью.
В частности, президент Владимир Зеленский рассказывал, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной и готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова. Ранее эксперт для РБК-Украина более детально рассказал, где именно может появиться новый северный фронт.
В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям. О том, как украинские солдаты защищают Сумскую область от потенциального российского вторжения и что сейчас происходит в пограничье – в репортаже РБК-Украина с передовых позиций ВСУ.
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