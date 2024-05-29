Над Сумской областью ПВО поразила российскую ракету

"Сегодня утром, 29 мая, в небе над Сумской областью Силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Взрыв в Сумской области

Ночью и утром россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Сообщалось о взрыве.

В частности, обстрелы получили Шалыгинская община и город Конотоп.

В Шалыгинской общине был обстрел из стрелкового оружия, а Конотоп оказался под ракетным ударом.

Ситуация в Сумской области

Российские войска могут готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. В частности, россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью.

В частности, президент Владимир Зеленский рассказывал, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной и готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова. Ранее эксперт для РБК-Украина более детально рассказал, где именно может появиться новый северный фронт.

В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям. О том, как украинские солдаты защищают Сумскую область от потенциального российского вторжения и что сейчас происходит в пограничье – в репортаже РБК-Украина с передовых позиций ВСУ.