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Над Сумской областью самолет сбил российскую ракету

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Украина, Четверг 09 июня 2022 19:52
Над Сумской областью самолет сбил российскую ракету Фото: крылатая ракета (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Роменском районе Сумской области украинский самолет сбил российскую ракету. Обломки упали в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!",- написал председатель Сумской ОВА.

Напомним, россияне ежедневно обстреливают Сумскую область из различных видов оружия. Бьют практически по всей линии границы. Вчера нанесли удар по территории Краснопольевской громады самолетов.

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