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Над Сумською областю літак збив російську ракету

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Україна, Четвер 09 червня 2022 19:52
Над Сумською областю літак збив російську ракету Фото: крилата ракета (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Роменському районі Сумської області український літак збив російську ракету. Уламки впали в одному із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякую нашим захисникам!", - написав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, росіяни щодня обстрілюють Сумську область з різних видів зброї. Б'ють практично по всій лінії кордону. Вчора нанесли удар по території Краснопільської громади з літаків.

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Сумская область
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