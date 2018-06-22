В Сумской области задержан торговец оружием

Мужчину задержали во врем реализации 14 гранат и 500 патронов к автомату Калашникова

В Сумской области работники детективного подразделения следственного управления Национальной полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры области задержали местного жителя, наладившего сбыт оружия и боеприпасов из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как сообщается, житель Липово-Долинского района три года назад во время несения службы в зоне боевых действий сделал несколько схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, чтобы впоследствии их продать. После демобилизации он искал потенциальных покупателей и предлагал свой "товар".

Во время очередной сделки оперативники спецслужб изъяли у него 14 гранат Ф-1 с запалами и почти полтысячи патронов к автомату Калашникова.

Мужчина задержан и помещен в СИЗО. Ему уже предъявили подозрение в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

По месту жительства подозреваемого продолжаются обыски.

Напомним, ранее Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили студента одного из харьковских вузов в торговле оружием.