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Интервью

В Сумской области задержан торговец оружием

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 01:50
Фото: СБУ (УНИАН)
Фото: СБУ (УНИАН)

Мужчину задержали во врем реализации 14 гранат и 500 патронов к автомату Калашникова

В Сумской области работники детективного подразделения следственного управления Национальной полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры области задержали местного жителя, наладившего сбыт оружия и боеприпасов из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как сообщается, житель Липово-Долинского района три года назад во время несения службы в зоне боевых действий сделал несколько схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, чтобы впоследствии их продать. После демобилизации он искал потенциальных покупателей и предлагал свой "товар".

Во время очередной сделки оперативники спецслужб изъяли у него 14 гранат Ф-1 с запалами и почти полтысячи патронов к автомату Калашникова.

Мужчина задержан и помещен в СИЗО. Ему уже предъявили подозрение в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

По месту жительства подозреваемого продолжаются обыски.

Напомним, ранее Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили студента одного из харьковских вузов в торговле оружием.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, оружие, Сумская область, торговля оружием  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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