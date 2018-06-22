У Сумській області затримано торговця зброєю

Чоловіка затримали під час реалізації 14 гранат та 500 набоїв до автомата Калашникова

У Сумській області працівники детективного підрозділу слідчого управління Національної поліції разом з працівниками Служби безпеки України (СБУ) та прокуратури області затримали місцевого мешканця, який налагодив збут зброї і боєприпасів із зони проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області.

Як повідомляється, житель Липово-Долинського району три роки тому під час несення служби в зоні бойових дій зробив кілька схронів зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, щоб згодом їх продати. Після демобілізації він шукав потенційних покупців і пропонував свій "товар".

Під час чергової операції оперативники спецслужб вилучили у нього 14 гранат Ф-1 із запалами та майже півтисячі набоїв до автомата Калашникова.

Чоловік затриманий і поміщений в СІЗО. Йому вже висунули підозру у скоєнні злочину за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За місцем проживання підозрюваного тривають обшуки.

Нагадаємо, раніше Харківська місцева прокуратура №5 спільно з співробітниками Національної поліції викрили студента одного з харківських вишів під час торгівлі зброєю.