Сейчас злоумышленник задержан

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили студента одного из харьковских вузов в торговле оружием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Харьковской области.

Так, по словам руководителя местной прокуратуры Владимира Калюга, в ходе проведения негласных следственных действий было проведено две оперативные закупки.

"Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боеспособным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вчера, 19 июня, 4-курсник, таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат "Скорпион" и две боевые гранаты.

Фото: в Харькове студент торговал оружием

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится объявление о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия). При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

На сегодня продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в том числе - канала происхождение оружия.

Напомним, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов.