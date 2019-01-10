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СБУ разоблачила на взятке следователя Нацполиции

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 19:46
СБУ разоблачила на взятке следователя Нацполиции
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Следователь со своим знакомым вымогали от местного жителя 800 долларов за непривлечение к уголовной ответственности за кражу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений районного отдела Нацполиции в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что следователь со своим знакомым вымогали от местного жителя 800 долларов за непривлечение к уголовной ответственности за кражу.

Их задержали после получения всей суммы взятки. В СБУ отмечают, что во время обыска автомобиля полицейского изъято еще 400 евро и почти 10 тыс. гривен.

"В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Военной прокуратуры Центрального региона Украины задержали 9 января 2019 на попытке подкупить офицера полиции адвоката одного из депутатов Киевского областного совета.

Также сотрудники Службы безопасности Украины 4 января 2019 задержали на взятке председателя одной из районных государственных администраций Львовской области.

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