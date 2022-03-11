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В Сумской области взяли в плен еще почти 30 российских военных

Автор: Юлия Бойко

В ходе войны России против Украины в плен попали еще почти 30 российских военных. Их задержали в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

Сообщается, что полиция и территориальная оборона задержали 29 военнослужащих Российской Федерации. Группу заметили благодаря местным жителям Роменского района.

"Как объяснили нападавшие, они шли по карте на границу. В настоящее время все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери и сдаются в плен.

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