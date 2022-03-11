У Сумській області взяли в полон ще майже 30 російських військових

В ході війни Росії проти України в полон потрапили ще майже 30 російських військових. Їх затримали в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

"Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон. В даний час всі затримані передані до відповідних органів, де будуть з'ясовані всі обставини, при яких вони потрапили на територію Роменського району", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поліція і територіальна оборона затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації. Групу помітили завдяки місцевим жителям Роменського району.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в Чернігівській області російські війська несуть серйозні втрати і здаються в полон.

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