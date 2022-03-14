В Сумской области вторые сутки подряд не удалось согласовать "зеленые коридоры"

Сегодня, 14 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет. Областной администрации не удалось согласовать безопасные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

Он добавил, что ни один из маршрутов согласовать не удалось. Живицкий заверил, что областная администрация продолжает работать над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации.

"14 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", - написал в своем Telegram глава ОВА.

Напомним, 13 марта в Украине из 14 гуманитарных коридоров сработали только 9-ть. Всего из зон боевых действий удалось эвакуировать более 5,5 тысячи человек.

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