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В Сумской области ВСУ с помощью Javelin уничтожили 15 российских танков

Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска уничтожили колону российских танков с помощью ПТРК Javelin в районе города Глухов Сумской области. Оккупанты незаконно вторглись в Украину через Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На сумском направлении воины поджарили 15 российских танков с помощью ПТРК Javelin", - говорится в сообщении.

Под прицельный огонь попали российские военнослужащие первой гвардейской танковой армии, которые без приглашения посетили украинскую Харьковскую область.

РБК-Украина сообщало, что оккупанты атаковали остров Змеиный с кораблей.

Отметим, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

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Вторжение России в УкраинуСумская область