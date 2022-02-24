В Сумской области ВСУ с помощью Javelin уничтожили 15 российских танков

Украинские войска уничтожили колону российских танков с помощью ПТРК Javelin в районе города Глухов Сумской области. Оккупанты незаконно вторглись в Украину через Харьковскую область.
Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"На сумском направлении воины поджарили 15 российских танков с помощью ПТРК Javelin", - говорится в сообщении.
Под прицельный огонь попали российские военнослужащие первой гвардейской танковой армии, которые без приглашения посетили украинскую Харьковскую область.
РБК-Украина сообщало, что оккупанты атаковали остров Змеиный с кораблей.
Отметим, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.