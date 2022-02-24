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У Сумській області ЗСУ за допомогою Javelin знищили 15 російських танків

Автор: Наталія Юрченко

Українські війська знищили колону російських танків за допомогою ПТРК Javelin в районі міста Глухів Сумської області. Окупанти незаконно вторглися в Україну через Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"На Сумському напрямку воїни підсмажили 15 російських танків за допомогою ПТРК Javelin", - йдеться в повідомленні.

Під прицільний вогонь потрапили російські військовослужбовці Першої Гвардійської танкової армії, які без запрошення відвідали українську Харківську область.

РБК-Україна повідомляло, що окупанти атакували острів Зміїний з кораблів.

Відзначити, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

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Вторгнення Росії до УкраїниСумская область