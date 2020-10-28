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В Сумской области водитель автомобиля столкнулся с отбойником, четверо погибших

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 октября, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погибли четыре человека и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 20-летний водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате чего водитель и трое его пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.

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Фото: ДТП в Сумской области (su.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницком произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали двое водителей, а один скрылся с места происшествия.

Кроме того, в Ровном на улице Черновола автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате столкновения водитель автомобиля Geely CK погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли двое подростков.

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