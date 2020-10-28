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У Сумській області водій автомобіля зіткнувся з відбійником, четверо загиблих

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 жовтня, між селами Собичеве та Макове Шосткинського району Сумської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії загинули чотири людини та ще одна постраждала.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 3:15 20-річний водій Audi не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. У результаті чого водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до Шосткинської ЦРЛ.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

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Фото: ДТП у Сумській області (su.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Хмельницькому сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якої постраждали двоє водіїв, а один утік з місця події.

Крім того, у Рівному на вулиці Чорновола автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", а той у свою чергу зачепив Citroen. В результаті зіткнення водій автомобіля Geely CK загинув.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє підлітків.

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