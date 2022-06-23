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В Сумской области от удара фосфорного снаряда пострадал ребенок

Фото: в Сумской области от разрыва фосфорного снаряда пострадал ребенок (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Вследствие обстрелов Сумской области фосфорными снарядами, пострадал ребенок. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он уточнил, что около 17 часов с территории России враг обстрелял юношескую общину из "Градов", 30 прилетов. Использовали запрещенное оружие-фосфорные снаряды. Пострадал ребенок, его госпитализировали в больницу. Также повреждена хозяйственная постройка.

В этот же день кремлевские наемники со своей стороны запустили беспилотник, который сбросил взрывчатку на территорию Краснопольской общины. Жертв и разрушений нет.

Вечером, после 20 часов, по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь. Около 20 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, вчера в Сумской области на мине подорвалась полицейская машина. Во время разминирования взорвалась еще одна мина, в результате чего один человек погиб, 7 ранены.

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Сумская область