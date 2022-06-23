Россияне ударили фосфорными снарядами по Сумской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он добавил видео из юношеской общины, которую россияне обстреляли из "Градов".

Напомним, вчера в Сумской области на мине подорвалась полицейская машина. Во время разминирования взорвалась еще одна мина, в результате чего один человек погиб, 7 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.