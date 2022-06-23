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Россияне ударили фосфорными снарядами по Сумской области

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Украина, Четверг 23 июня 2022 17:46
Россияне ударили фосфорными снарядами по Сумской области Фото: обстрел Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска применили фосфорные снаряды при обстреле Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"При обстреле юношеской общины россияне применили фосфорные снаряды", - написал Живицкий.

Он добавил видео из юношеской общины, которую россияне обстреляли из "Градов".

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, вчера в Сумской области на мине подорвалась полицейская машина. Во время разминирования взорвалась еще одна мина, в результате чего один человек погиб, 7 ранены.

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Сумская область
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