В Сумской области без света остаются около 10 тысяч абонентов: где наихудшая ситуация

В Сумской области в результате обстрелов российских оккупантов около 10 тысяч абонентов остаются без света. Хуже всего ситуация в Краснополье, Ахтырке, Тростянце и Лебедине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Отмечается, что самая сложная ситуация сейчас сложилась в Ахтырке, где не прекращаются обстрелы захватчиков. Там из-за разрушения ТЭЦ полностью отсутствует тепло, водо- и электроснабжение частично есть.
В городе Лебедин поставки электроэнергии частично восстановлены, однако в районе свет полностью отсутствует.
Также проблемы со светом, водой и газом есть в Тростянце. В населенном пункте полностью обесточены три микрорайона, еще два - частично. Кроме того, повреждена линия 35 кВт. Три микрорайона остаются без водоснабжения из-за прорывов в системе водоснабжения и водоотведения.
"Сумы. После авиаудара по 40-й электроподстанции облэнерго и ПС "Сумы. Укрэнерго", частично восстановили водоснабжение, водоотведение и электропитание. Несмотря на усилия аварийщиков, мощностей электричества не хватает! До сих пор без воды остается район Химгородка, без света - район Васильевки", - отметил председатель ОГА.
Также теплоэнергии частично нет в Конотопе, Кирилловке и Краснополье.
Сейчас на территории всей Сумской области работают ремонтные бригады облэнерго и другие коммунальщики, которые пытаются восстановить водо - и теплоснабжения, водоотведения и электропитание.
Напомним, что в городе Северодонецк Луганской области из-за обесточивания насосной станции большая часть жители осталась без воды.
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