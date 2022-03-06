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В Сумській області без світла залишаються близько 10 тисяч абонентів: де найгірша ситуація

Автор: Наталія Юрченко

В Сумській області в результаті обстрілів російських окупантів близько 10 тисяч абонентів залишаються без світла. Найгірша ситуація в Краснопіллі, Охтирці, Тростянці та Лебедині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького в Telegram.

Зазначається, що найскладніша ситуація наразі склалася в Охтирці, де не припиняються обстріли загарбників. Там через зруйнування ТЕЦ повністю відсутнє тепло, водо- та електропостачання частково є.

У місті Лебедин постачання електроенергії частково відновлене, проте в районі світло повністю відсутнє.

Також проблеми зі світлом, водою і газом наразі є в Тростянці. В населеному пункті повністю знеструмлені три мікрорайони, ще два - частково. Крім того, пошкоджень зазнала лінія 35 кВт. Три мікрорайони залишаються без водопостачання через прориви у системі водопостачання та водовідведення.

"Суми. Після авіаудару по 40-й електропідстанції обленерго та ПС "Суми. Укренерго", частково відновили водопостачання, водовідведення та електроживлення. Попри зусилля аварійників, потужностей електрики не вистачає! Досі без води залишається район Хіммістечка, без світла - район Василівки", - зазначив голова ОДА.

Також теплоенергії частково немає у Конотопі, Кирилівці та Краснопіллі.

Зараз на території всієї Сумської області працюють ремонтні бригади обленерго та інші комунальники, які намагаються відновити водо- й теплопостачання, водовідведення та електроживлення.

Нагадаємо, що у місті Сєвєродонецьк Луганської області через знеструмлення насосної станції більша частина мешканці залишилася без води.

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