В Сумской области за сутки утонули 5 человек

В течение минувших суток в Сумской области во время купания в водоемах утонули 5 человек. Самому молодому погибшему было 19 лет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили тенденцию к увеличению числа утопленников, так как за всю прошлую неделю было зарегистрировано 7 случаев смерти во время купания в водоемах.

"Только 19 июня в области водная стихия унесла жизни 5 человек. Это при том, что на протяжении всей прошлой недели на водоемах утонуло 7 человек. Трагические случаи зафиксированы в Кролевецком районе (с. Камень), городах Ромны (местный пруд), Шостка (ул. Озерная), Суммы (ул. Веретенивска)", - говорится в сообщении.

Самый молодой погибший - юноша 2001 года рождения из Конотопского района, а самый старший - женщина 1938 г.р. из города Ромны.

"В целом в текущем году в Сумской области водная стихия забрала жизни уже 23 человек, из них 13 (в том числе 2 детей) - в июне. И это при том, что купальный сезон только начался", - отмечают в ГСЧС.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с начала лета утонули 100 человек, среди которых 17 детей.

Также сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 740 украинцев; одной из основных причин гибели людей является сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности.