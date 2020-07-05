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В Сумской области за сутки утонули 2 человека

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 10:16
В Сумской области за сутки утонули 2 человека
Фото: спасатели на пляже (РБК-Украина)

С начала купального сезона в области на водоемах погибли уже 18 человек

За минувшие сутки в Сумской области на водоемах утонули 2 человека. Погибшим было 30 и 34 года.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 4 июля в 16:00 в селе Климентово на реке Ворскла местные жители подняли тело женщины 1990 года рождения. В 19:08 в этом же селе работники областной водолазно-спасательной службы подняли из реки тело мужчины 1986 года рождения - жителя Сум. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

В ГСЧС отметили, что с начала купального сезона на водоемах Сумской области уже погибли 18 человек, среди них 2 детей.

Отметим, основными условиями для безопасного отдыха на воде являются:

  • правильный выбор места для купания;
  • строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
  • постоянный контроль над детьми со стороны взрослых;
  • отсутствие алкогольных напитков, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала лета утонули более 30 детей.

Напомним, всего за первый месяц лета утонули более 100 украинцев.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Сумская областьутопление
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