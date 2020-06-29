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В Украине с начала лета утонули более 30 детей

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 08:22
В Украине с начала лета утонули более 30 детей
Фото: спасатели на пляже (РБК-Украина)

Спасатели просят родителей усилить контроль за детьми в воде

С начала июня на украинских водоемах утонули более 30 детей в возрасте до 18 лет. Трагические события происходят как во время самостоятельного посещения ими водоемов, так и при наличии рядом родителей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Причинами такой неутешительной статистики спасатели называют жару, длительные летние каникулы и недостаточный родительский присмотр.

"На примере тревожной статистики, которая свидетельствует о том, что с начала июня вода уже унесла жизни более чем тридцати детей, Служба спасения призывает взрослых усилить контроль за тем, как именно юные украинцы проводят свой досуг", - отметили в ГСЧС.

При чем, дети гибнут не только во время самостоятельного посещения прудов и рек. По словам спасателей, подавляющее количество трагедий происходят чуть ли не на глазах у взрослых.

"Поэтому, с целью предупреждения гибели людей в летний период, спасатели отмечают на неукоснительном соблюдении правил безопасного поведения на воде", - призвали в ГСЧС.

Основными условиями для безопасного отдыха на воде являются:

  • правильный выбор места для купания;
  • строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
  • постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
  • отсутствие алкогольных напитков, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Напомним, всего за первый месяц лета утонули более 100 украинцев.

В частности, только в Сумской области недавно вода унесла жизни 5 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины водоемыутопление
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