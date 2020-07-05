У Сумській області за добу потонули 2 людини

Фото: рятувальники на пляжі (РБК-Україна)

З початку купального сезону в області на водоймах загинуло 18 осіб

За минулу добу в Сумській області на водоймах потонули 2 людини. Загиблим було 30 та 34 роки.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, 4 липня о 16:00 в селі Климентове на річці Ворскла місцеві жителі підняли тіло жінки 1990 року народження. О 19:08 у цьому ж селі працівники обласної водолазно-рятувальної служби підняли з річки тіло чоловіка 1986 року народження - жителя Сум. Обставини даних подій з'ясовували правоохоронці.

У ДСНС зазначили, що з початку купального сезону на водоймах Сумської області вже загинули 18 людей, серед них 2 дітей.

Зазначимо, основними умовами для безпечного відпочинку на воді є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

відсутність алкогольних напоїв, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа потонули понад 30 дітей.

Нагадаємо, всього за перший місяць літа потонули понад 100 українців.

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Автор: Максим Зайченко