В Сумской области стреляли в директора охранной фирмы

Фото: обстреляна машина директра охранной фирмы (facebook.com)

Потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног был госпитализирован

Прокуратура Сумской области, в рамках уголовного производства, выясняет обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника охранной фирмы "Секюрайти". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу прокуратуры Сумской области.

В прокуратуре рассказали, что происшествие случилось 23 октября 2018 около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области рядом с частным домом.

"В то время, когда начальник засадной Восточной группы филиала ООО "Секюрайти" сидел в транспортном средстве "Ford", ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его машину. Только на транспортном средстве начислено 18 пулевых отверстий.", - сообщили в прокуратуре.

Потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног был госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции, а также группа прокуроров с заместителем прокурора области Рустамом Галаевым.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15/ п. 1, 5, ч. 2 ст. 115 УК Украины (Покушение на умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: место происшествия (facebook.com/Прокуратура-Сумской-Области-948846185147719)

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