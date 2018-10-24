В Сумській області стриляли у директора охоронної фірми

Фото: обстріляна автівка директра охоронної фірми (facebook.com)

Потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг був госпіталізований

Прокуратура Сумської області, у рамках кримінального провадження, з’ясовує обставини замаху на умисне вбивство працівника охоронної фірми "Секюрайті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.

В прокуратурі розповіли, що подія трапилась 23 жовтня 2018 близько 18:30 в селі Герасимівка Роменського району Сумської області поряд з приватним будинком.

"У той час, коли начальник засадної групи Східної філії ТОВ "Секюрайті" сидів у транспортному засобі "Ford", очікуючи колегу, невідомий обстріляв його авто. Лише на транспортному засобі нараховано 18 кульових отворів.", - повідомили в прокуратурі.

Потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг був госпіталізований.

На місці події працює слідчо-оперативна група Нацполіції, а також група прокурорів з заступником прокурора області Рустамом Галаєвим.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15/ п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (Замах на умисне вбивство). Тривають першочергові слідчі дії.

Фото: місце події (facebook.com/Прокуратура-Сумської-Області-948846185147719)

Нагадаємо, у Сумській області у двір депутата сільради кинули "коктейлі Молотова". Депутат Степанівської селищної ради повідомив правоохоронцям, що невідома особа кинула йому на подвір‘я три пляшки з невідомою сумішшю, котрі, не долетівши до будинку, впали на землю і розбились, що спричинило пожежу.