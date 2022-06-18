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В Сумской области сокращают комендантский час

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Сумская область, Суббота 18 июня 2022 19:32
В Сумской области сокращают комендантский час Фото: в Сумской области сокращают комендантский час (facebook.com/patrolpolice gov ИАА)
Автор: Елизавета Драбкина

С понедельника, 20 июня, в Сумской области меняют время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 23:00, а заканчиваться в 4:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00 утра. Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня", - написал он.

Глава Сумской ОВА призывает жителей соблюдать установленные правила и не выходить на улицу во время комендантского часа.

Напомним, до этого в Сумской области комендантский час длился с 22:00 до 5: 00.

Ранее в Минздраве объясняли, при каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа.

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Сумская область Комендантский час
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