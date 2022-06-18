ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області скорочують комендантську годину

Новость на русском →
Сумська область, Субота 18 червня 2022 19:32
У Сумській області скорочують комендантську годину Фото: у Сумській області скорочують комендантську годину (facebook.com/patrolpolice gov ІАА)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З понеділка, 20 червня, в Сумській області змінюють час дії комендантської години. Тепер вона починатиметься о 23:00, а закінчуватися о 4:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня", - написав він.

Голова Сумської ОВА закликає жителів дотримуватися встановлених правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.

Нагадаємо, до цього у Сумській області комендантська година тривала з 22:00 до 5:00.

Раніше у МОЗ пояснювали, за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Комендантська година
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону