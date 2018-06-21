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В Сумской области СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в РФ

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 17:20
Фото: изъятое у злоумышленника (ssu.gov.ua)
Фото: изъятое у злоумышленника (ssu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали контрабанду культурных ценностей в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили контрабанду почти ста предметов старины в страну-агрессор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уроженец Житомира покупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Злоумышленника задержали в ходе погранично-таможенного контроля на пункте пропуска "Конотоп", мужчина перевозил 88 предметов старины, среди которых советские наградные знаки и монеты, серебряный Георгиевский крест начала двадцатого века.

"Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое у злоумышленника (ssu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию (РФ) антикварные изделия.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, Сумская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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