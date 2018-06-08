Українець намагався вивезти до РФ антикварні вироби

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Українець намагався вивезти до Російської Федерації (РФ) антикварні вироби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України (СБУ).

"Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора. Під час огляду потягу міжнародного сполучення Дніпро-Москва на одному з пунктів пропуску Харківської митниці правоохоронці виявили у мешканця Дніпра сорок сім предметів Скіфського періоду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік сховав антикваріат у так званих технологічних порожнинах вагону, наразі предмети старовини вилучено та направлено на мистецтвознавчу експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Співробітники #СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора. Під час огляду... Опубліковано Служба безпеки України 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області представники митниці затримали чоловіка, який намагався вивезти за межі України речі, що представляють історико-культурну цінність.