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Українець намагався вивезти до РФ антикварні вироби

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 22:05
Фото: вилучені вироби (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені вироби (ssu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Українець намагався вивезти до Російської Федерації (РФ) антикварні вироби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України (СБУ).

"Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора. Під час огляду потягу міжнародного сполучення Дніпро-Москва на одному з пунктів пропуску Харківської митниці правоохоронці виявили у мешканця Дніпра сорок сім предметів Скіфського періоду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік сховав антикваріат у так званих технологічних порожнинах вагону, наразі предмети старовини вилучено та направлено на мистецтвознавчу експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

 

Співробітники #СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора. Під час огляду...

Опубліковано Служба безпеки України 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області представники митниці затримали чоловіка, який намагався вивезти за межі України речі, що представляють історико-культурну цінність.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Російська Федерація, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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