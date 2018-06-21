У Сумській області СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до РФ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Сумській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували контрабанду культурних цінностей до Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду майже ста предметів старовини до країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, уродженець Житомира купував на вітчизняних інтернет-аукціонах предмети старовини для перепродажу. Зловмисника затримали у ході прикордонно-митного контролю на пункті пропуску "Конотоп", чоловік перевозив 88 предметів старовини, серед яких радянські нагородні знаки та монети, срібний Георгіївський хрест початку двадцятого століття.

"Вилучені цінності передано на мистецтвознавчу експертизу. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучене у зловмисника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець намагався вивезти до Російської Федерації (РФ) антикварні вироби.