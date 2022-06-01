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В Сумской области российские беспилотники сбрасывают самодельную взрывчатку (фото)

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Украина, Среда 01 июня 2022 23:01
В Сумской области российские беспилотники сбрасывают самодельную взрывчатку (фото) Фото: БПЛА (mil.in.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня на территорию Краснопольской общины Сумской области вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства. В ОВА людей призывают не трогать опасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На фото можно видеть как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху оперение от воланчика. Вероятен радиус поражения 30-50 метров", - рассказал о находке Живицкий.

Он напомнил, чтобы люди не трогали незнакомые предметы и не пытались их обезвредить самостоятельно.

Напомним, сегодня российский самолет обстрелял территорию Сумской области. Предварительно известно о 6 ракетных ударах в Шосткинском районе.

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Сумская область
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