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У Сумській області російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)

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Україна, Середа 01 червня 2022 23:01
У Сумській області російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото) Фото: БПЛА (mil.in.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні на територію Краснопільської громади Сумської області ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої. В ОВА людей закликають не чіпати небезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На фото можна бачити який вигляд вони мають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - розповів про знахідку Живицький.

Він нагадав, щоб люди не чіпали незнайомі предмети та не намагалися їх знешкоджувати самостійно.

Нагадаємо, сьогодні російський літак обстріляв територію Сумської області. Попередньо відомо про 6 ракетних ударів в Шосткинсьому районі.

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