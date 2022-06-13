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В Сумской области россияне с беспилотника убили человека

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 22:14
В Сумской области россияне с беспилотника убили человека Фото: беспилотник (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне продолжают обстрелы Сумской области. Сегодня российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека травмированы, а один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня после 12 часов россияне открыли минометный огонь - 14 взрывов в Эсманской общине.

"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб", - написал глава Сумской ОВА.

Он добавил, что около 17 часов общину еще и обстреляли из минометов - 30 прилетов.

Напомним, в этот же день утром российские войска уже обстреливали Эсманскую общину в Сумской области.

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Сумская область
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