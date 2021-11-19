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В Сумской области разрешили общинам самим решать, как будут работать школы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Сумской области территориальные общины самостоятельно будут принимать решение о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день в регионе привито 95,5% сотрудников сферы образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого.

По его словам, такое решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Отмечается, что территориальные общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти на очную форму обучения, будут самостоятельно принимать решения по ее выбору.

"Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять. Но не для всех", - добавил Живицкий и призвал общины принять решения о форме обучения как можно быстрее.

По состоянию на 18 ноября в Сумской области от коронавируса привито 95,5% работников учебных заведений. От работы в школах отстранены 117 человек - 0,7% от общего количества сотрудников образовательных учреждений.

Напомним, ранее ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали органы местной власти оставлять школы открытыми, соблюдая все противоэпидемические меры.

Отметим, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что школы Украины должны вернуться к очному формату обучения.

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