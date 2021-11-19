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У Сумській області дозволили громадам самим вирішувати, як працюватимуть школи

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сумській області територіальні громади самостійно прийматимуть рішення про форму навчання в школах залежно від епідеміологічної ситуації. На сьогодні в регіоні щеплено 95,5% співробітників сфери освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитра Живицького.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). Зазначається, що територіальні громади, в яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти на очну форму навчання, будуть самостійно приймати рішення щодо її вибору.

"Дистанційне навчання в школах: прийшов час його скасовувати. Але не для всіх", - додав Живицький і закликав громади прийняти рішення про форму навчання якомога швидше.

Станом на 18 листопада у Сумській області від коронавірусу щеплено 95,5% працівників навчальних закладів. Від роботи в школах відсторонені 117 осіб - 0,7% від загальної кількості співробітників освітніх установ.

Нагадаємо, раніше ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали органи місцевої влади залишати школи відкритими, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів.

Зазначимо, глава уряду України Денис Шмигаль заявляв, що школи України мають повернутися до очного формату навчання.

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