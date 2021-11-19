ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Сумській області дозволили громадам самим вирішувати, як працюватимуть школи

Новость на русском →
Суми, П'ятниця 19 листопада 2021 17:33
У Сумській області дозволили громадам самим вирішувати, як працюватимуть школи Фото: громади Сумської області самостійно приймуть рішення про форму навчання в школах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сумській області територіальні громади самостійно прийматимуть рішення про форму навчання в школах залежно від епідеміологічної ситуації. На сьогодні в регіоні щеплено 95,5% співробітників сфери освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитра Живицького.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). Зазначається, що територіальні громади, в яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти на очну форму навчання, будуть самостійно приймати рішення щодо її вибору.

"Дистанційне навчання в школах: прийшов час його скасовувати. Але не для всіх", - додав Живицький і закликав громади прийняти рішення про форму навчання якомога швидше.

Станом на 18 листопада у Сумській області від коронавірусу щеплено 95,5% працівників навчальних закладів. Від роботи в школах відсторонені 117 осіб - 0,7% від загальної кількості співробітників освітніх установ.

Нагадаємо, раніше ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали органи місцевої влади залишати школи відкритими, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів.

Зазначимо, глава уряду України Денис Шмигаль заявляв, що школи України мають повернутися до очного формату навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область школа Карантин
NEWS
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи