В Сумской области разоблачили российскую ДРГ

В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачили деятельность диверсионно-разведывательной группы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Также на Волынском, Полесском и Северском направлениях определены подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Ранее мы сообщали, что оккупанты на отдельных рубежах осуществляют оборудование второй линии обороны.
Также мы писали, что российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом.
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