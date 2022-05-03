Оккупанты на отдельных рубежах осуществляют оборудование второй линии обороны, - Генштаб

Россия уже 69-й день жестоко разрушает украинские города. В частности, враг на отдельных рубежах осуществляет оборудование второй линии обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Кроме того, подразделения Сил обороны продолжают наносить потери противнику. В результате эффективных и слаженных действий защитников подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады РФ потеряли около 60 процентов личного состава убитыми и ранеными.

К тому же враг организовал пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

Также с целью совершенствования системы логистического обеспечения российские войска продолжают размещения в определенных районах складов с боеприпасами, горюче-смазочные материалы.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили всех оккупантов на острове Змеином.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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