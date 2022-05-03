В Сумской области разоблачили российскую ДРГ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также на Волынском, Полесском и Северском направлениях определены подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Ранее мы сообщали, что оккупанты на отдельных рубежах осуществляют оборудование второй линии обороны.

Также мы писали, что российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом.

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