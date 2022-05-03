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У Сумській області викрили російську ДРГ

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Сумська область, Вівторок 03 травня 2022 19:17
У Сумській області викрили російську ДРГ У Сумській області викрили російську ДРГ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області викрили діяльність диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Раніше ми повідомляли, що окупанти на окремих рубежах здійснюють обладнання другої лінії оборони.

Також ми писали, що російські війська попри втрати продовжують наступ під Ізюмом.

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