В Сумской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на миллион гривен

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса. Такие действия нанесли ущерб государству на 926 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, инженер по лесопользованию, зная, что на определенной территории предприятия санитарная выборочная рубка уже проведена, незаконно оформила новый лесорубный билет, в который внесла ложные сведения. На основании этого документа в конце 2019 года было срублено 325 деревьев на землях лесного фонда.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатской области СБУ разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен. Тогда правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого должностным лицам сообщено о подозрении.

Кроме того, в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. За это государству нанесен ущерб в 17 млн гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за наводнения на западе Украины Генеральная прокуратура открыла несколько уголовных дел, в том числе - за незаконные вырубки лесов.